Dólar dispara nesta quarta-feira(23)

O dólar abriu a sessão desta quarta-feira (23) em alta, conforme investidores monitoravam falas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião presidencial da Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia.





Ainda por aqui, o mercado continuava a repercutir os novos dados de arrecadação de impostos federais e as novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Brasil. Novas falas do presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, também devem ficar no radar.





Já no exterior, além do foco na corrida presidencial dos Estados Unidos, as atenções também devem se voltar para os novos dados econômicos do país. O destaque fica com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) — relatório que reúne informações sobre o estado da economia nos distritos onde o BC dos EUA atua.





A expectativa é que o documento dê novas sinalizações sobre a economia e sobre os próximos passos da instituição na condução da política monetária da maior economia do mundo. Nesse sentido, falas de dirigentes do Fed também devem ficar sob os holofotes.





Balanços corporativos e eventuais sinais sobre a economia chinesa e a condução dos juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) também podem ter destaque ao longo da sessão.









Dólar





Às 09h02, o dólar operava em alta de 0,47%, cotado em R$ 5,7237.





Na véspera, a moeda norte-americana teve um avanço de 0,11%, a R$ 5,6968.





Com o resultado, acumulou: