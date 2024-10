Porco nasce com dois focinhos e três olhos no Piauí

Caso raro ocorreu em fazenda na zona rural de Simplício Mendes.

Na zona rural de Simplício Mendes, no Piauí, um fato inusitado chamou a atenção: dois filhotes de porco nasceram com anomalias raras nesta quintafeira (23). Um dos porquinhos nasceu com dois focinhos e três olhos, enquanto o outro possui três línguas. A família proprietária dos animais está alimentando os filhotes na mamadeira, pois eles não conseguem mamar na mãe. A suspeita é de que o cruzamento entre parentesco próximo possa ter gerado as mutações. O caso aconteceu no povoado Fazenda Canto Escuro.





De acordo com Mariana Costa Rodrigues, neta da proprietária dos animais, a família se surpreendeu ao ver os filhotes após o parto. Infelizmente, um dos filhotes morreu logo após o parto. Já o sobrevivente enfrentam dificuldade para mamar.





A família suspeita que o cruzamento entre parentesco próximo dos animais possa ter causado as mutações. A porca que deu à luz foi adquirida de um parente que mora em Pedro Laurentino, a cerca de 100 km de Simplício Mendes.





Casos de anomalias como essas são raros, mas podem ocorrer devido a fatores genéticos ou ambientais. A história inusitada já está repercutindo entre os moradores da região.





Via Pi24h