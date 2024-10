Quem era o atirador de Novo Hamburgo, que matou 3 e feriu 9

Edson Fernando Crippa, o atirador de 45 anos que baleou 12 pessoas e matou três em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pertencia ao grupo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), além de ter histórico de esquizofrenia.





Ele possuía três registros para posse de armas, na Polícia Federal e no Exército, e todas as suas armas estavam registradas. A legislação exige laudo psicológico para CACs que ateste que a pessoa tem condições de adquirir uma arma.





No entanto, Crippa já teve quatro internações por esquizofrenia, as quais a polícia diz não ter identificado se ocorreram antes ou depois do registro das armas.





– Estamos apurando informações de que seja um problema familiar, tanto dele quanto do pai, de esquizofrenia. Mais detalhes serão apurados – disse o delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil do estado.





– Qualquer um sabe que ao dar uma arma na mão de alguém com esquizofrenia, uma tragédia vai acontecer – apontou o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron de Moraes.





O atirador não tinha antecedentes criminais, mas já teve um boletim de ocorrência registrado em 2021 por ameaça. A polícia investiga as motivações do crime e a relação do atirador com grupos de tiros.





Dentro do imóvel, os policiais encontraram farta munição: duas pistolas, uma calibre 9 mm e uma calibre.380, e mais duas carabinas. O delegado Fernando Sodré, comparou o local a um “cenário de guerra”.





Já Claudio Feoli, comandante-geral da Brigada Militar, destacou a resistência de Crippa.





– Tenho 34 anos de Brigada Militar e até hoje não vi ocorrência com resistência tão feroz de um atirador, municiado com centenas de estoques. Ele deu mais de 100 tiros, além das centenas de munições intactas apreendidas na residência. A ocorrência toda foi extremamente complexa, diante da resistência dele, mas em especial a retirada das pessoas – relatou.





O CASO





Edson Fernando Crippa, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) após matar três pessoas, entre elas o pai e o irmão, e ferir várias outras a tiros em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O ataque foi iniciado por volta das 23h desta terça (22) em uma residência na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco.





O pai do homem, Eugenio Crippa, de 74 anos, o irmão de Edson Fernando, Everton Crippa, 49 anos, e um policial militar, Éverton Kirsch Júnior, de 31 anos, estão entre os mortos. Há ainda pelo menos nove feridos, que incluem familiares de Edson e policiais.





A Brigada Militar fez, ao longo da madrugada, cerco ao local onde Crippa mantinha os pais em cárcere privado e resistia à prisão. Ao perceber a presença dos policiais, Crippa abriu fogo contra a guarnição da polícia, iniciando o confronto.





As residências de vizinhos foram evacuadas como medida de precaução para a negociação. Segundo a Brigada Militar (BM), o suspeito teria abatido, a tiros, dois drones que estavam sendo usados durante a ação policial.





Ainda de acordo com a polícia, o homem reagiu de forma violenta à abordagem policial, abrindo fogo contra os agentes. A equipe havia sido acionada para verificar uma denúncia de que um casal de idosos estava sendo mantido em cárcere privado em sua própria residência.





A morte de Edson foi atestada por médicos do Samu após Crippa ser encontrado desacordado pela Brigada Militar depois de os agentes entrarem na casa nesta quarta. A causa da morte ainda não foi informada e a perícia será realizada nesta manhã.





