Aviões da Azul e Gol colidem no Aeroporto de Teresina

Passageiros desembarcam em segurança e voos foram cancelados em Teresina.

Na madrugada desta quarta-feira (23), uma aeronave da Azul colidiu sua asa com a de um avião da Gol durante o procedimento de táxi no Aeroporto de Teresina. Embora ninguém tenha se ferido, o incidente resultou no cancelamento de dois voos, afetando passageiros que foram reacomodados em outros voos. As causas do ocorrido estão sob investigação pelas companhias aéreas e pelas autoridades aeroportuárias.





Na madrugada desta quarta-feira (23), uma aeronave da Azul se envolveu em um incidente no Aeroporto de Teresina durante o procedimento de táxi. O voo AD4379, que tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), colidiu sua asa com a de uma aeronave da Gol, que estava estacionada no pátio.





Segundo a companhia Azul, todos os passageiros desembarcaram de forma segura e sem ferimentos. A empresa informou que a aeronave foi imediatamente inspecionada por sua equipe técnica, resultando no cancelamento do voo. A companhia reforçou que a segurança de seus clientes é sua prioridade máxima.





Os passageiros que tiveram seus voos cancelados estão sendo assistidos conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que regula os direitos dos consumidores em caso de atrasos e cancelamentos de voos. Eles estão sendo reacomodados em outros voos com destino aos seus destinos originais.





O Aeroporto de Teresina emitiu um comunicado confirmando o incidente envolvendo as aeronaves das duas companhias, destacando que não houve feridos e que a investigação das causas está em andamento. Além do voo da Azul, um voo da Gol com destino a Brasília também foi cancelado devido à colisão.





A Anac acompanha o caso, e as companhias aéreas seguem colaborando com as autoridades para apurar as circunstâncias que levaram ao incidente. Alguns dos passageiros terão que esperar até 48 horas para embarcar para seus destinos. No balcão das duas companhias aéreas apenas um funcionário, em cada uma, realizava o atendimento aos passageiros e isso gerou longas filas no saguão do Aeroporto de Teresina.