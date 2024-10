EM SOBRAL: POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E EFETUA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na manhã de ontem, 14.10.2024, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de de um homem de 38 anos, em virtude de Sentença Condenatória pela prática de Estupro de Vulnerável contra sua ex-cunhada, uma adolescente que na época do crime tinha 12 anos de idade.





Após os policiais da DDM-Sobral receberem a ciência do Mandado de Prisão expedido pelo Poder Judiciário, dirigiram-se até o endereço do alvo, no bairro Junco, efetuando o cumprimento e realizando os procedimentos de praxe.