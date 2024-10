PIAUÍ: Rafael Fonteles anuncia concurso para professor com 4 mil vagas em 2025

Governador destaca a valorização da educação e compromisso com a formação de novos educadores no Piauí.

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou um concurso público para a contratação de 4.000 professores efetivos em 2025. Com 2.000 vagas disponíveis para convocação imediata, essa iniciativa visa fortalecer a educação no estado, garantindo que todas as escolas funcionem em tempo integral. A data do anúncio coincide com a celebração do Dia dos Professores.





Durante a divulgação, Rafael Fonteles parabenizou todos os professores do Piauí, destacando a importância da categoria no desenvolvimento da educação. “Nesse dia 15 de outubro, parabenizamos todos os professores e professoras do Estado do Piauí, em especial os que atuam em nossa Rede Estadual de Educação. Aproveitamos a oportunidade para anunciar o maior concurso público da história da Secretaria da Educação do Estado do Piauí, com 4.000 vagas para professor efetivo (sendo 2.000 para cadastro de reserva). O concurso será realizado em 2025″, declarou. Com a ampliação do quadro de professores, o governo almeja garantir que todas as escolas estaduais funcionem em tempo integral. Além disso, a administração está implementando um ritmo acelerado de obras, reformas e modernizações em todas as unidades escolares do Piauí.