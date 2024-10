EM SOBRAL: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou na manhã de hoje 18/10/2024, o cumprimento de um mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 29 anos de idade, por crime de estupro de vulnerável praticado na cidade de Sobral- CE.





De acordo com as investigações, o suspeito foi indiciado em inquérito policial por ter praticado atos libidinosos contra a sobrinha de apenas 6 (seis) anos de idade, quando esta ficava aos cuidados da tia, companheira do investigado, fato que se repetiu por várias vezes em 2023. Com a investigação concluída, foi feita Representação pela Prisão Preventiva do investigado, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido hoje no bairro Sumaré, em Sobral CE. Em seguida, o preso foi encaminhado ao Presídio de Sobral.