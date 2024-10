Nova etapa do CNH Popular oferta habilitações de graça em 16 cidades do Ceará

O Detran-CE começa, nesta segunda-feira (21/10), os atendimentos aos candidatos com inscrições aprovadas do programa CNH Popular 2023 em mais 16 municípios.

São eles: Apuiarés, Ararendá, Assaré, Barro, Brejo Santo, Caridade, Chorozinho, Independência, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Nova Russas, Pentecoste e Umirim.





Os candidatos devem realizar o agendamento através do site oficial do Detran-CE, no link (Acompanhe sua inscrição), disponível na página inicial. Será possível agendar o atendimento para autoescola a partir desta quarta-feira (16). Os candidatos devem comparecer à autoescola nos respectivos dias e horários agendados, portando RG, CPF e comprovante de endereço.





Aplicativo Meu Detran





Os candidatos poderão acompanhar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran, no link “Acompanhar processo CNH”. Será solicitado o reconhecimento facial do candidato, que será liberado logo após a coleta de foto e biometria pelo Detran. O aplicativo está disponível de forma gratuita nas lojas virtuais (play store e apple story) do celular.





O Detran informará, posteriormente, de forma coordenada, as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa, por meio do site oficial e redes sociais oficias do órgão. Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, o candidato deve entrar em contato com o Detran, ligando para (85) 3195-2300.

Atendimentos seguem em outras cidades





As cidades de Fortaleza, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Aquiraz, Crateús, Tauá, Iguatu, Cascavel, Eusébio, Maranguape, Crato, Camocim, Canindé, Russas, Aracati, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Guaraciaba do Norte, Icó, Viçosa do Ceará, Tianguá, Campos Sales, Morada Nova, Barbalha, Poranga, Farias Brito, São Luís do Curu, Trairi, Mombaça, Quixeramobim, Pacajus, Pindoretama, Senador Pompeu e Itaiçaba também seguem com atendimentos aos candidatos com inscrições aprovadas em 2023./g1