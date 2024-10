Emenda de Cid Gomes vai para asfaltar estrada que leva à fazenda do senador

Senador nega que emenda tenha sido em benefício próprio e diz que atendeu pedidos de prefeitos da região.

Uma fazenda de Cid Gomes (PSB-PE) será beneficiada por uma estrada que será construída com recursos de emenda parlamentar indicada pelo próprio senador via Comissão de Desenvolvimento Regional.





O recurso, cerca de R$15,8 milhões, começa em uma rodovia estadual, já asfaltada, e termina nas terras do parlamentar, dedicada à plantação de eucalipto. O trecho que será pavimentado tem pouco mais de 16 quilômetros. As informações são do portal Uol.





O site procurou o senador, que negou ser beneficiado com a obra e alegou que nem mesmo usa a estrada.





Eu sou beneficiado por essa estrada? Não. Porque eu não uso para ir (para a fazenda) e o que for produzido lá virá para Marco (CE), que é um polo moveleiro. O natural é que vá para Marco (por outra estrada).”





Cid disse que a emenda atendeu a pedidos de prefeitos da região para beneficiar produtores de frutas que usam a rodovia para escoar a produção.





“A estrada foi um pedido de três prefeitos da região, Marco, Acaraú e Itarema. Os três são do meu partido, daí a minha atenção, também.”.





O senado também diz que a obra não é um benefício direto para valorização das terras, já que ele não tem pretensão de vender a fazenda.





“Eu não tenho nenhum benefício com isso. São os produtores que reforçaram a necessidade dessa estrada. Eu nunca fiz esse percurso de Itarema a Aroeira Velha. Eu não tenho pretensão de vender, então não pode colocar que isso é valorização da fazenda. Em sete anos essa estrada nem deve existir mais se não for refeita”, disse o senador.





Fonte: Portal Diário do Poder