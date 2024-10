Falsa médica é presa em imóvel de luxo em Fortaleza

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na identificação de uma mulher, de 23 anos, que exercia ilegalmente a medicina, crime previsto no artigo 282 do Código Penal Brasileiro. A ação ocorreu na última quinta-feira (24), em um imóvel de alto padrão localizado no Parque Iracema – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza.





A ação foi coordenada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE).





A Polícia Civil tomou conhecimento que a mulher estava oferecendo serviços de estética, dentre eles, botox, fios de PDO, hidrolipo, mini lipo laser e outros procedimentos. Conforme apuração, a mulher se identificava nas redes sociais como uma profissional especializada em procedimentos estéticos. Durante a ação, os policiais civis da DDF se deslocaram até um imóvel situado dentro de um condomínio de alto padrão, onde a mulher realizava serviços estéticos, situado no Parque Iracema. No local, foram apreendidos equipamentos, medicamentos, anestésicos, tranquilizantes, além de aparelhos de procedimentos estéticos e máquinas de cartão de crédito.





No momento da abordagem, a mulher, que já responde por crimes contra a fé pública e organização criminosa, não apresentou nenhuma habilitação profissional que a autorizasse a realizar procedimentos estéticos. Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida para a DDF, unidade especializada da PCCE, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por crimes contra a saúde pública – previsto no artigo 282, por falso exercício da medicina.





