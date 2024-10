Suspeito de agredir namorada por atrasar 12 minutos para buscá-lo no trabalho é preso

Em Juazeiro do Norte, Ceará, um homem de 28 anos foi preso após agredir violentamente sua namorada, de 29 anos, por ela se atrasar 12 minutos ao buscá-lo no trabalho. O ataque aconteceu no último dia 13 de outubro, e a vítima, que passou por uma cirurgia no maxilar devido a ferimentos, recebeu alta apenas na última quinta-feira (24). O agressor foi entregue à polícia nesta segunda-feira (28), após ter um mandado de prisão preventiva expedido.









Histórico de Violência





A vítima relatou que o relacionamento já relatou um histórico de agressões. Em um episódio anterior, ela chegou a ter o braço quebrado. No dia do último ataque, o agressor se decidiu a voltar para casa com ela devido ao atraso, levando a vítima a buscar refúgio na casa de sua mãe. No entanto, ao regressar para a sua própria residência, ela encontrou o homem no local, após ele arrombar a porta.





Via portal do Tupiniquim