Funcionária do Burger King é demitida após identificar cliente como "debmental" em notinha

Uma funcionária da unidade do Burger King na Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, foi demitida após ofender um cliente durante uma compra pelo drive-thru, no dia 26 de outubro. Em vez do nome do cliente, a colaboradora registrou a palavra “debmental” no campo de identificação.





A imagem do recibo com a ofensa foi compartilhada nas redes sociais, repercutindo rapidamente entre os moradores da região. O cliente não foi localizado para comentar o episódio.





Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), o Burger King informou que “após investigação interna, a colaboradora envolvida foi imediatamente desligada, em conformidade com nosso Código de Conduta”. A empresa acrescentou que não tolera “esse tipo de comportamento” e reforçou o seu compromisso de manter um ambiente acolhedor e seguro para todos.





Via portal do Tupiniquim