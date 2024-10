Governo Milei quer tornar o trabalho obrigatório para os presos do país

O governo da Argentina quer obrigar todos os presos do país a trabalharem em centros penitenciários. A medida foi anunciada pela ministra da Segurança Nacional, Patrícia Bullrich, nessa quinta-feira (17/10).





Nomeado de “Mãos para Trabalhar”, o programa foi lançado no Centro de Detenção Federal Feminino, localizado na cidade de Ezeiza.





De acordo com o ministério, argentinos presos ficarão responsáveis pela manutenção dos edifícios de centros de detenção onde estão. O programa, segundo a pasta, também contará com sistema de controle de horário via biometria.





“Cada uma destas prisões são impostos acumulados de cidadãos que são roubados, assassinados, violados e depois têm de juntar dinheiro para pagar a prisão de quem está lá dentro”, disse Bullrich.





A intenção da ministra de Javier Milei é implementar o programa em todo o sistema penitenciário da Argentina.