Indivíduo faz movimento de sacar a arma contra policiais que agem em legítima defesa mas descobrem que era um celular; VEJA VÍDEO

Indivíduo simula estar armado, avança contra PMs e é baleado em Posto de Gasolina de Aracaju. Esse vídeo demonstra que houve legítima defesa por parte do policial que disparou. Afinal, o indivíduo em surto avançou contra a guarnição e estava a todo momento com as mãos nos bolsos simulando estar armado (pelas imagens dá para ver claramente ele encarando os policiais e simulando um saque). Ainda sobre essa ocorrência, vale destacar aquela outra ocorrência em que um criminoso durante uma abordagem da PRF avançou e roubou a arma dos policiais matando 2 deles. Via portal do Diário do Brasil Notícias.





Assista ao vídeo: