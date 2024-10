INSEGURANÇA EM SOBRAL! CASAL É EXECUTADO COM RAJADA DE BALAS NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Dois jovens são executados a tiros enquanto pilotavam uma motocicleta na tarde desta quarta-feira, 9, na rua das Flores, no bairro Terrenos Novos.

As vítimas foram identificadas como Ivna Kelly do Nascimento Souza, 23 anos e John Kaef Lima de Assis, 22 anos. O casal foi executado com vários tiros, morrendo no local da ocorrência.

Segundo informações, os assassinos estavam a pé e fugiram em rumo ignorado após a prática do crime.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 82 homicídios dolosos no corrente ano.

As vítimas não tinham passagens pela polícia.



Com informações de Fnews