"Eleitores indignados": candidato empata, perde por idade e solicita um 2º turno

A eleição para prefeito de Inhaúma (MG) terminou com empate no número de votos e foi decidida pelo critério de idade, o que gerou surpresa e até mesmo indignação dos eleitores.

A cidade de Inhaúma, com cerca de 6 mil habitantes, viveu uma eleição histórica, decidida no desempate. Max de Oliveira, conhecido como Zula (Republicanos), e Carlos Souza, o Carlinhos (Solidariedade), empataram com 2.434 votos cada. O critério de desempate, estabelecido pela lei eleitoral, definiu Zula, o mais velho, com 62 anos, como o vencedor.





Carlinhos, que tem 46 anos e perdeu a eleição por isso, expressou frustração ao ver que a idade foi o fator decisivo. "Perder por um critério que não reflete a vontade popular, mas sim a idade faz a gente repensar algumas questões". Para ele, o critério de desempate, presente no artigo 110 da Lei 4737 de 1965, precisa ser revisado para refletir melhor a voz do eleitorado. Segundo a lei, vence o candidato que tiver idade mais avançada em caso de empate.





Zula, por outro lado, reconheceu que jamais esperava vencer devido à sua idade. "Eu nunca pensei que a minha idade pudesse me favorecer numa situação dessa. E aconteceu, né?". Ele descreveu o momento da apuração como angustiante, com as oscilações de liderança e a incerteza até a confirmação do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).





Para Carlinhos, a decisão pela idade deixou seus eleitores insatisfeitos. "Muitos dos meus eleitores manifestaram insatisfação, pois não entenderam como algo como a idade pode ser um fator decisivo numa eleição tão disputada. Os eleitores ficaram indignados". Ele acredita que o critério deve ser reconsiderado.





Zula, por sua vez, destacou que a lei precisa ser respeitada, mesmo em casos como esse. "Isso aí é a lei, é o regulamento. A gente tem de aprender a entender e respeitar". Ele lembrou que já havia perdido uma eleição com 48% dos votos e que aceitar os resultados faz parte do processo democrático.





Já para Carlinhos, o mais justo seria um novo pleito para resolver o empate. "Talvez seja a hora de reconsiderar a regra do desempate e avaliar se ela ainda é justa para a realidade que vivemos." Ele acredita que um segundo turno ou nova consulta popular seriam mais adequados do que o desempate pela idade.





Zula encara a idade como um sinal experiência —o que, para ele, é um diferencial para a gestão. "Na situação em que o município se encontra hoje, a experiência e o conhecimento vão fazer muita diferença." Ele acredita que, diante dos desafios econômicos e políticos da cidade, sua vivência pode acelerar a resolução de problemas.





Carlinhos, apesar da derrota, reafirma seu compromisso com a política e a luta por mudanças. Ele diz que pretende seguir na política e que a campanha foi apenas o começo de uma jornada.





Com informações de UOL