CAMPEÃ: Cidade do Ceará é a maior produtora de mel do Brasil

Cidade cearense domina produção nacional, mas venda para o Piauí distorce dados e setor critica tributos.

Santana do Cariri, no sul do Ceará, foi a maior produtora de mel do Brasil em 2023, com quase 1,2 milhão de quilos, segundo dados do IBGE. Esse desempenho mantém a cidade na liderança nacional desde 2022, quando multiplicou sua produção em mais de seis vezes. O estado do Ceará também subiu para a 5ª posição entre os maiores produtores nacionais de mel. No entanto, os produtores locais enfrentam desafios relacionados à venda do mel para o Piauí, o que prejudica a contabilidade oficial, além da falta de isenção de ICMS para a cadeia produtiva cearense, situação criticada por líderes do setor.





Via Blog César Wagner