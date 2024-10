O roubo aconteceu nas proximidades do supermercado Assaí, no Distrito Industrial, na data de ontem (8), em plena luz do dia, por volta das 11h.





O ROUBO

O condutor da motocicleta Honda Fan 160 de cor prata e placa RIG2A06 foi abordado e roubada por um homem armado com um revólver. O ladrão subtraiu o veículo da vítima, fugindo em rumo ignorado.