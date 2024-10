Jogador atacante do time Remo é assassinado a tiros por engano

O atleta pertencia ao Remo, mas estava emprestado ao Rio Branco, de Americana (SP). Nas redes sociais, o clube paraense lamentou o ocorrido.

Uma notícia trágica abalou o futebol brasileiro na noite dessa segunda-feira, 7. O jogador Ricardinho, de 22 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Marituba, região metropolitana de Belém, capital do Pará.





O atleta pertencia ao Remo, mas estava emprestado ao Rio Branco, de Americana (SP). Nas redes sociais, o clube paraense lamentou o fato.





"É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", destacou o Remo.





Os relatos apontam que Ricardinho estava sentado na calçada com um amigo, quando um veículo preto passou e uma pessoa efetuou os tiros. De acordo com a Polícia Militar do Pará (PMPA), a prinicipal suspeita é de que o jogador tenha sido morto por engano ao ser confundido com um membro de facção criminosa.





Ricardinho e seu amigo, Flávio de Jesus de Souza, morreram na hora. Outro homem, Davison Lucas da Silva Braga, foi atingido e também faleceu.





