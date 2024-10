Alexandre de Moraes autoriza desbloqueio do X no Brasil

Nesta terça-feira (8), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou que a rede social X volte a funcionar no Brasil.

– Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil internet Ltda. em território nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas – escreveu o magistrado.





A volta da plataforma, no entanto, não é imediata, porque a Anatel ainda vai ter que notificar as operadoras de internet.





A decisão de Moraes ocorre após a rede social pagar todas as multas aplicadas que recebeu por descumprimento de decisões judiciais e da legislação brasileira.