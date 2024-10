Jornalismo Uninta promove VI Jornada da Comunicação

O curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA (UNINTA) realizará a VI Jornada da Comunicação, que acontecerá de 21 a 24 de outubro, em Sobral, na sede da instituição de ensino (IES). O evento tem como eixo temático “As múltiplas faces das práticas jornalísticas no cenário contemporâneo”. A Jornada faz parte do calendário acadêmico anual do curso e reunirá estudantes, profissionais da área e interessados nas práticas de comunicação.





A programação contará com palestras, rodas de conversa, oficinas e minicursos. A abertura do evento (22/10) terá a presença do jornalista Hermann Hesse, que já atuou como coordenador de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, coordenador de Comunicação Institucional da Prefeitura de Fortaleza, repórter e apresentador da TV Verdes Mares, entre outras atividades no campo jornalístico.





Segundo o coordenador do curso, Prof. Me. Augustiano Xavier, o evento proporcionará grandes momentos de aprendizado: "Estamos animados para mais uma grande Jornada do curso. Teremos música ao vivo, além da rádio e TV universitária fazendo cobertura especial, para realizarmos uma das maiores Jornadas da história do curso", destacou. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: https://www.even3.com.br/vi-jornada-da-comunicacao-do-uninta-503270/





Com mais de 10 anos de existência e dezenas de profissionais formados, o curso de Jornalismo do UNINTA possui nota máxima do MEC e oferece uma formação completa aos estudantes, contando com infraestrutura de estúdios de rádio, fotografia e televisão, além de laboratórios de informática. Para saber mais sobre o curso, acesse www.uninta.edu.br ou o Instagram @jornalismouninta.













SERVIÇO





Evento: VI Jornada da Comunicação do UNINTA

Dia: 21 a 24 de outubro

Local: Centro Universitário INTA – UNINTA (Sobral)

Contato: 88 9795-2726 – instagram: @jornalismouninta









Alisson Marques

Estudante do curso de Jornalismo UNINTA