Morre Ary Toledo, aos 87 anos, um dos grandes nomes do humor brasileiro

A notícia foi confirmada através de um comunicado publicado no perfil oficial do artista nas redes sociais.





O humorista Ary Toledo faleceu neste sábado (12), aos 87 anos. A notícia foi confirmada através de um comunicado publicado no perfil oficial do artista nas redes sociais





“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre.”, dizia a mensagem.









Morre Ary Toledo





O velório do comediante está marcado para a tarde deste sábado (12), a partir das 14h, no centro de São Caetano do Sul. A cerimônia de despedida está prevista para as 19h. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.





Ary Toledo era conhecido por seu humor inteligente e suas histórias hilárias, que marcaram gerações de brasileiros. Com uma carreira de mais de seis décadas, o humorista conquistou o público com seus personagens inesquecíveis e suas frases que se tornaram clássicos do humor nacional.









Carreira Ary Toledo





Nascido em Martinópolis, interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, Ary Toledo conquistou o coração dos brasileiros com seu humor inteligente e contagiante. Sua jornada artística teve início em Ourinhos, onde passou a infância, e se consolidou em São Paulo, para onde se mudou aos 22 anos.





Na capital paulista, Ary Toledo iniciou sua carreira nos palcos, combinando a música com a arte de contar histórias engraçadas. Logo, sua fama se espalhou, e ele passou a ser um nome conhecido da televisão brasileira, com passagens por emissoras como TV Tupi, Record e SBT.





Além de sua brilhante carreira nos palcos e na televisão, Ary Toledo também deixou um rico legado literário, com diversos livros de piadas publicados. Sua voz marcante e suas histórias hilárias também ecoaram nos ouvidos do público através de seus discos.





Por 40 anos, o humorista foi casado com a diretora teatral Marly Marley, com quem construiu uma sólida parceria. A morte de Marly, em 2014, deixou uma lacuna em sua vida, mas seu legado como um dos maiores humoristas brasileiros permanece vivo.