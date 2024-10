Mulher nua invade Palácio do Planalto e exige falar com Lula

Palácio do Planalto já foi invadido outras duas vezes, em 2011 e 2012.

Uma mulher nua desconhecida invadiu o Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (30). Segundo testemunhas quando a mulher passou pelo detector de metais estava com roupas, as tendo tirado apenas após passar pelo detector.





Segundo o O Globo, a mulher entrou no prédio falando frases desconexas e incoerentes e exigia ser atendida pelo Presidente Lula (PT) e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).





O Diário do Poder entrou em contato com a assessoria do Palácio do Planalto para obter mais informações sobre o ocorrido, mas até o momento não obteve resposta.





Esta não é a primeira vez que o Palácio do Planalto é invadido. Em 2011, uma mulher invadiu o local em forma de protesto por moradia a pessoas em situação de vulnerabilidade. No ano seguinte, outra mulher invadiu o espaço, mas dessa vez para pedir a presidente Dilma Roussef (PT) em casamento.





(Diário do Poder)