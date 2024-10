Dia de Finados já aquece o comércio com vendas de arranjos e coroas de flores

Os artesãos estão otimista s e esperam que as vendas deste ano sejam melhores que as do ano passado.

As vendas de coroas de flores de fabricação artesanal para o Dia de Finados já agitam o comércio de Sobral faltando três para o feriado. O tradicional costume de decorar o túmulo dos entes queridos no dia dedicado a eles faz com que os vendedores aumentem sua fonte de renda. Por ser um produto procurado apenas nessa data, os artesãos têm que se reinventar na produção dos adornos para oferecer o melhor arranjo com preços atraentes.





A calçada do Mercado Central de Sobral, na rua Viriato de Medeiros, amanheceu nesta quarta-feira (30) cheia de bancas de coroas de flores com ambulantes dispostos a vender toda a mercadoria. De acordo com um dos comerciantes o objetivo é vender 100 coroas por dia até o Dia de Finados. Com tamanhos e modelos diferentes, o preço das coroas varia de R$ 5,00 a R$ 35,00. E para quem prefere bouquet ou jarros de flores o preço também é o mesmo.





Dona Josefa que vende os arranjos há mais de 20 anos disse que as pessoas já estão comprando bastante. A dona Benedita, relatou que todos os anos vende tudo que fabrica. “Tá com muitos anos que a gente trabalha. Nossa profissão é uma tradição de ano em ano. A gente começa a trabalhar cedo e graças a Deus a gente consegue vender tudo” afirmou a artesã.





Todos os expositores que estão na calçada do Mercado Central de Sobral estão otimistas e acreditam que este ano as vendas de coroas e arranjos serão bem melhor que no ano passado.





Via Sistema Paraíso / Edwalcyr Santos