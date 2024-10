Mulher derruba idosa com rasteira e tenta roubar bolsa em Iguatu/CE

Vítima foi salva por um ciclista que passava pelo local e afastou a suspeita.

Uma mulher derrubou uma idosa com uma rasteira para tentar roubar a bolsa da vítima em uma rua no Centro de Iguatu, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (30). Uma câmera de segurança registrou a ação da suspeita.





No vídeo, a mulher aparece caminhando próximo à idosa, que estava sozinha. Em determinado momento, a mulher deu uma rasteira na vítima e a empurrou, mas ela não caiu. Logo em seguida, a criminosa puxou a bolsa da idosa, que resistiu segurando o pertence.





Em uma segunda tentativa a suspeita conseguiu derrubar a idosa na via dando outra rasteira. Mesmo caída, a vítima reagiu e após alguns segundos de luta entre as duas, a idosa foi salva por um ciclista, que afastou a agressora.





A suspeita desistiu do roubo e fugiu de motocicleta com um comparsa, sem levar nada. Já a idosa, foi amparada pelo ciclista.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que uma equipe da Polícia MIlitar foi comunicada sobre o crime e fez buscas na região, mas não localizou o casal envolvido na prática criminosa. Os agentes também não conseguiram identificar a vítima e o homem que impediu o crime.





O caso foi registrado pela composição policial por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Iguatu, que apura o caso.





Fonte: G1