VÍDEO: Suspeitos de integrarem organização criminosa são presos em operação do MP do Ceará e Polícia Civil em Boa Viagem

O Ministério Público do Estado do Ceará e a Polícia Civil, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER) da Polícia Militar, deflagraram, na manhã desta quinta-feira (31/10), a Operação “Sicários”, que resultou na prisão de quatro suspeitos de integrarem organização criminosa com atuação em Boa Viagem. A ação também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em residências dos investigados nas cidades de Fortaleza, Itaitinga e Pedra Branca e em duas lojas de propriedade de um deles no município de Itatira. Nos estabelecimentos, que estariam sendo utilizados para lavagem de dinheiro, foram apreendidos produtos vendidos sem nota fiscal.





Segundo as investigações, o proprietário das lojas de produtos eletroeletrônicos também é acusado de ter assassinado um jovem no distrito de Ibuaçú, em Boa Viagem, no dia 27 de setembro deste ano. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Já o suspeito de ter assassinado o jovem também poderá responder por crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.









Nome da operação





A operação recebeu o nome de “sicários”, palavra usada para designar alguém que age com maldade e crueldade. Com informações do MP/CE.