PCCE prende em flagrante dupla suspeita de envolvimento em latrocínio no bairro Pedras

Um trabalho ininterrupto da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou, nessa segunda-feira (30), na prisão em flagrante de dois suspeitos de envolvimento em uma morte, que ocorreu na noite do último sábado (28), no bairro Pedras, que pertence à Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. As capturas ocorreram nos bairros Fátima, em Fortaleza, e em Itaitinga.





Após o registro do crime, a 3º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil, iniciou os levantamentos e identificou dois homens que teriam envolvimento com a ação criminosa. De acordo com as investigações iniciais, com o auxílio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), as equipes confirmaram que o veículo da vítima havia sido subtraído na ação. Na ocasião, a vítima, de 25 anos, foi a óbito após ser lesionada por disparos de arma de fogo no bairro Pedras.





Com as informações apuradas, os policiais foram a campo na tarde dessa segunda-feira (30) e localizaram um homem, de 21 anos, em uma residência particular no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com ele, a equipe apreendeu um simulacro de arma de fogo, 14 munições de calibre 38, cartões magnéticos, roupas, documentos, sacos plásticos, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, 11 aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e placas de veículos, além três pacotes menores de maconha e uma embalagem com 17 gramas de maconha, quatro gramas de cocaína e dinheiro.





Ainda com as diligências nessa segunda, as equipes policiais localizaram outro homem, que já possui uma extensa ficha de antecedentes criminais, em uma rodoviária da Capital. O suspeito estava tentando fugir do Ceará para outro estado. O homem, de 24 anos, já possui passagens por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal dolosa e ameaça.





Diante da situação, os suspeitos foram conduzidos para a 3º Delegacia do DHPP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na unidade policial, os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio. Em seguida, a dupla foi colocada à disposição do Poder Judiciário. A 3º Delegacia do DHPP segue com as diligências em andamento com o objetivo de identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento com a ação criminosa.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.