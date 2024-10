Polícia Civil prende condenado por crime de roubo qualificado na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na tarde dessa segunda-feira (30), dois mandados de prisão de sentença condenatória em desfavor de um homem, de 32 anos, condenado por crime de roubo qualificado. A captura ocorreu no bairro Rodolfo Teófilo – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza.





Com as decisões judiciais, equipes lotadas no Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) foram até o bairro Rodolfo Teófilo, onde localizaram o alvo.





O homem foi preso e conduzido para o 10º Distrito Policial (DP), onde as ordens judiciais foram cumpridas. Após os procedimentos cabíveis, ele foi colocado à disposição da Justiça.