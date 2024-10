Ricardo Salles entra na campanha de Pablo Marçal na reta final

Em um jantar que marcou a reta final da campanha de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, oficializou sua participação como articulador estratégico. O jantar de arrecadação, realizado na terça-feira (1º) em São Paulo, reuniu nomes influentes do setor financeiro e parlamentares conservadores, reforçando o vínculo de Marçal com a base conservadora.





O evento aconteceu na residência de Salles, que se torna uma peça-chave na coordenação do plano de governo do ex-coach. Junto a Felipe Sabará, ex-aliado de Bolsonaro e responsável pela elaboração das diretrizes políticas de Marçal, Salles assume a responsabilidade de estruturar estratégias para mobilizar o eleitorado conservador.





Além de Salles, outros bolsonaristas de peso marcaram presença, como Luiz Phillipe de Bragança (PL-SP) e Nelson Santini, ligado ao governador Tarcísio de Freitas. O evento contou ainda com a presença de Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser, reforçando a aliança entre a candidatura de Marçal e o setor empresarial.





Salles espera capitalizar sua influência entre os eleitores de direita, especialmente os que veem Marçal como uma nova opção para a continuidade de políticas conservadoras na capital paulista.





