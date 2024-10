PGR se posiciona a favor da progressão de regime para Silveira

O vice-procurador-geral da República (PGR), Hindemburgo Filho, se manifestou pela progressão de regime do ex-deputado Daniel Silveira.





No ofício, Filho reconhece que a defesa cumpriu às ordens do ministro. Dessa forma, não há mais motivos para a ação não ser apreciada.





“Cumpridas as diligências e confirmado o atendimento aos requisitos de caráter subjetivo, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal”, escreveu o vice-PGR, no documento obtido pela coluna.





Exigências cumpridas por Daniel Silveira





Há meses, os advogados tentam a progressão do regime para o ex-deputado. Moraes, contudo, estabeleceu uma série de exigências para apreciar o pedido.





A primeira delas tem a ver com o pagamento de uma multa. A partir de uma vaquinha nas redes sociais, a defesa obteve o valor necessário, visto que Silveira não tem dinheiro. Após o depósito, a PGR informou que a quantia precisava de correção. Os advogados quitaram o arestante, somando no total aproximadamente R$ 270 mil.





(Revista Oeste)