PF no Ceará divulga números da Operação Eleições 2024

A Polícia Federal no Ceará divulga nesta terça-feira (8), o balanço das ações no 1º Turno da Operação Eleições 2024. O órgão exerceu as atribuições de polícia judiciária e de fiscalização da ordem política e social, entre os meses de agosto a outubro, registrando as seguintes ocorrências mais relevantes:





83 mandados de busca e apreensão cumpridos;

55 conduzidos;

14 autos de prisões em flagrante lavrados;

13 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) registrados;

55 Inquéritos policiais instaurados por portaria e

R$ 2.025.320,00 em valores em espécie apreendidos.





Os principais crimes registrados foram a compra de votos e corrupção eleitoral, além de fatos relacionados ao abuso do poder econômico e distribuição irregular de combustível.





Mais de 300 policiais federais trabalharam na capital cearense, Juazeiro do Norte e em outros 25 polos, integrados com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Policias Militar e Civil, Exército, Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral.





A Polícia Federal esclarece que, apesar do término do primeiro turno, as ações investigativas continuam, muitas delas decorrentes de prisões e apreensões ocorridas ao longo do período eleitoral e que, certamente, resultarão em novas medidas operacionais, futuramente.





