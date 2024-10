Polícia Militar apreende cerca de duas toneladas de maconha em Caucaia/CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) apreendeu, na tarde desta, terça-feira, 8, em torno de duas toneladas de maconha no Conjunto Metropolitano, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.





Mais informações sobre a ocorrência que resultou na apreensão dos entorpecentes serão disponibilizadas em entrevista coletiva, que ocorrerá quarta-feira, (9/10), às 11h, no Quartel do Comando Geral da PMCE.





Serviço





Entrevista coletiva sobre apreensão de duas toneladas de maconha em Caucaia





Data: 9/10 (Quarta-feira)





Local: Quartel do Comando-Geral da PMCE (Av. Aguanambi, 2280, Aeroporto, Fortaleza-ce)





Horário: 11h