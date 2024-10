Polícia Civil prende mulher em posse de 1.528 comprimidos de ecstasy no Cariri

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (16), uma mulher suspeita de tráfico ilícito de drogas em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. Com ela, os investigadores apreenderam 1.528 comprimidos de droga sintética conhecida como “ecstasy”.





Conforme investigação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, uma mulher, de 27 anos, estaria envolvida com o tráfico de drogas sintéticas no bairro Leandro Bezerra de Meneses. Imediatamente, os policiais civis realizaram diligências no intuito de confirmar as suspeitas e montaram campana acompanhando a movimentação do endereço e flagrar a chegada de uma encomenda enviada do Rio de Janeiro por uma transportadora.





Na manhã de hoje (16), a suspeita foi visualizada recebendo a encomenda. Em ato contínuo, os policiais civis desembarcaram da viatura descaracterizada e abordaram a mulher e solicitaram que a encomenda fosse aberta. Na ocasião, quatro embalagens plásticas, embaladas à vácuo, contendo 1.528 comprimidos de ecstasy nas cores laranja, rosa, verde e colorido foram localizados.





A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Após a apreensão, os policiais civis diligenciaram até a empresa da entrega e obtiveram informações de que essa seria a terceira encomenda recebida pela suspeita no endereço. Diante dos fatos, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e colocada à disposição da Justiça. Os investigadores seguem investigando o caso no intuito de identificar e capturar outros suspeitos envolvidos com a atividade criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 2157-8021, número do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.