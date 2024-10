Cirurgião de Florianópolis é indicada por lesão corporal gravíssima após complicações em procedimentos estéticos

A negociação de Marcelo Evandro dos Santos, com atuação em Florianópolis, foi indiciada pela Polícia Civil na noite de segunda-feira (14) por lesão corporal gravíssima contra um paciente, crime que prevê pena de até cinco anos de prisão. O médico foi denunciado por várias mulheres que relataram complicações após procedimentos estéticos, incluindo queimaduras, necrose, bolhas e perda de tecido.





O caso mais recente envolveu a neuropsicopedagoga Letícia Mello, que detalhou o sofrimento que sofreu após passar por várias cirurgias com o médico. Segundo Letícia, ela descobriu Marcelo em janeiro para trocar as próteses de silicone e se informar sobre lipoaspiração, mas foi convencida a realizar uma série de outros procedimentos estéticos. Sem ser informada sobre os riscos, ela aceitou fazer 12 cirurgias em um único dia, totalizando 10 horas no centro cirúrgico e com 7 quilos de gordura retirados.

Após a cirurgia, Letícia passou por um longo período de recuperação, incluindo 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mais de dois meses internada. Ela relatou complicações graves, como paralisia no lado direito do corpo, dificuldade respiratória e queimaduras que resultaram em necrose. “Meu corpo começou a criar bolhas e secreções, fiquei praticamente necrosando por 20 dias”, conto.





Fonte: Portal do Tupiniquim