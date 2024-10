Professor é preso por est*prar aluna de sete anos no Ceará

Captura do docente foi em cumprimento a um mandado de prisão de sentença condenatória.

Um professor de 50 anos foi preso nesta segunda-feira (7), em Cascavel, em cumprimento a um mandado de prisão de sentença condenatória por estuprar uma aluna na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza. À época do crime, a vítima tinha apenas sete anos.





De acordo com a Polícia Civil, a prisão do docente foi realizada pelo Núcleo Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis.





Após a captura, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.





