Heitor Férrer assumirá como deputado estadual após vitória de Dr. Oscar Rodrigues como prefeito de Sobral

Férrer retorna à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como suplente efetivado.

As eleições municipais de 2024 no Ceará trouxeram mudanças significativas para a política estadual, especialmente para o veterano Heitor Férrer. Com a vitória de Oscar Rodrigues (União Brasil) como prefeito de Sobral, Férrer, que já acumulava cinco mandatos como deputado estadual e se notabilizou por sua postura independente, retorna à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como suplente efetivado.





Heitor Férrer, um nome tradicional na política cearense, retorna ao plenário da Alece após a eleição de Oscar Rodrigues. Rodrigues, eleito prefeito de Sobral, assumirá o cargo executivo em 1º de janeiro de 2025, abrindo espaço para Férrer ocupar a cadeira de deputado estadual até janeiro de 2027. O político, conhecido por criticar o grupo político dos Ferreira Gomes e ser um dos poucos a confrontar Cid Gomes durante seus mandatos como governador, vê nessa volta uma oportunidade de retomar sua relevância no cenário político estadual.





Férrer, que construiu uma carreira como defensor de uma postura independente, foi vereador em Fortaleza e, posteriormente, elegeu-se deputado estadual por cinco mandatos consecutivos entre 2002 e 2018. No entanto, com a mudança do PDT no Ceará, comandado pelo grupo Ferreira Gomes, ele se afastou e passou por outros partidos até se estabelecer no União Brasil, onde agora retorna ao seu velho palco.





As eleições de 2024 provocaram um rearranjo nas cadeiras da Alece. Além de Férrer, outros suplentes assumirão posições importantes. No caso do PSD, a eleição de Simão Pedro para prefeito de Orós abre espaço para que Apollo Vicz, atual vereador de Fortaleza, ocupe sua vaga. Esse movimento reflete a intensa mobilidade e troca de cadeiras na política cearense, onde os mandatos municipais impactam diretamente a configuração da Assembleia.





Outros ex-deputados estaduais também garantiram suas vagas como prefeitos: Roberto Pessoa (União) em Maracanaú e Moésio Loiola (PSB) em Campos Sales. Com isso, mudanças adicionais são esperadas na Alece, como a entrada do Dr. Victor Gurgel, que assume a suplência deixada por Loiola.





O segundo turno das eleições municipais, programado para o dia 27 de outubro, ainda contará com figuras conhecidas da política estadual, como o ex-deputado André Fernandes (PL) e o atual deputado Evandro Leitão (PT), que concorrem pela prefeitura de Fortaleza. Em Caucaia, Naumi Amorim (PSD) enfrenta Waldemir Catanho (PT). Os resultados dessas disputas poderão trazer ainda mais alterações para o cenário político e legislativo do Estado.





Heitor Férrer passou a campanha de 2024 com os olhos voltados para a eleição de Sobral e a candidatura de seu sobrinho à Câmara de Vereadores, que, apesar de não ter sido bem-sucedida, abriu caminho para seu retorno à Alece. Com a vitória de Oscar Rodrigues, Férrer ganha uma nova oportunidade de atuar como deputado e, possivelmente, de se reposicionar como uma voz ativa e independente no parlamento estadual.





Sua volta ao cargo é vista por muitos como uma chance de retomar sua projeção política e de se posicionar em um cenário onde antigas rivalidades e novas alianças poderão definir os rumos de sua trajetória. Heitor Férrer, um político experiente e conhecido por sua postura firme, volta ao palco onde construiu parte significativa de sua carreira e promete continuar a atuar com a mesma independência que sempre o caracterizou.





Com informações de GCmais