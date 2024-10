Homem passa mal e morre na fila de espera para votar

Um eleitor morreu neste domingo (6) na fila de espera da votação na escola Nossa Senhora da Conceição, no município de Craíbas, no agreste do estado de Alagoas.





Homem passou mal do lado de fora do local onde votaria. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Alagoas identificou a vítima como o agricultor José Carlos Rodrigues, 44.





Vítima chegou a ser socorrida. Após passar mal na fila de votação, Rodrigues foi encaminhado para uma unidade de saúde na cidade, mas não resistiu e morreu.





Craíbas fica a 160 quilômetros da capital Maceió. O município tem pouco mais de 24 mil habitantes.





Fonte: UOL