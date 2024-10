Quer economizar nas compras de farmácia? Confira 12 aplicativos que ajudam a comparar preços e oferecem descontos

Ir à farmácia faz parte da rotina de muitos brasileiros, especialmente daqueles com mais de 50 anos. E na hora de escolher um estabelecimento, 91% desse grupo afirmam que o preço é o fator decisivo, segundo uma pesquisa do Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa (Ifepec), em parceria com o Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) da Unicamp. A preocupação com o preço tem motivo, já que 67,7% temem não conseguir arcar com as despesas da farmácia. Para ajudar, o EXTRA lista 12 aplicativos que comparam preços e oferecem descontos (veja abaixo).





Para esse grupo, ir à farmácia é uma necessidade, não uma escolha. A pesquisa, que ouviu 2.200 consumidores e 300 cuidadores de idosos, revela que 73,3% do público 50+ convivem com pelo menos uma doença crônica, como hipertensão (54,1%), diabetes (24,2%) ou colesterol alto (19,3%). Quanto à renda, o estudo aponta que 36,9% dos consumidores acima de 50 anos dependem da aposentadoria, 21,1% estão envolvidos em atividades informais remuneradas e 19,3% são empregados no setor privado.





Rodnei Domingues, diretor de pesquisa do Instituto Axxus, da Unicamp, explica que, à medida que a idade avança, a renda tende a diminuir, o que reforça a preocupação com os preços:





— Conforme a faixa etária avança, observa-se que muitos, especialmente aqueles acima de 80 anos, têm a aposentadoria como única fonte de renda. À medida que a renda diminui após os 50, ela se concentra em aposentadorias ou atividades informais. Além disso, quanto mais idosa a pessoa, menos opções de trabalho ela tem. Portanto, a busca por preços mais acessíveis é uma constante.





Embora 85,8% dos entrevistados afirmem pesquisar preços em outras farmácias, a fidelidade aos estabelecimentos permanece forte: 61,4% compram medicamentos quase sempre no mesmo lugar, enquanto 30% sempre vão ao mesmo local.





— Os consumidores têm uma percepção do preço. Muitas vezes, eles acreditam que, ao entrar naquela farmácia, os preços são justos e, normalmente, só trocam de farmácia se encontrarem uma questão abusiva — diz Valdomiro Rodrigues, presidente do Ifepec.





Além do preço, outros critérios influenciam a escolha da farmácia, como localização (60,1%), disponibilidade de estoque (54,4%), estacionamento (52,9%), participação no programa Farmácia Popular (43,6%) e qualidade do atendimento (39,2%).









Comparação de preços





Ir presencialmente a farmácias ainda é a preferência de 86,6% dos consumidores com 50 anos ou mais. Apesar disso, a pesquisa indica uma ligeira migração para o ambiente digital: cerca de 17,5% disseram usar o WhatsApp para fazer pedidos, e 8,7% utilizam aplicativos de farmácias. Mas, independentemente de como realizar a compra, o segredo da economia é comparar preços.





— A comparação de preços é um passo essencial na compra de medicamentos, principalmente devido à forma como os preços são definidos. Embora haja um valor máximo tabelado, o valor mínimo pode ser estipulado pelas farmácias com base em suas estratégias comerciais — afirma Reinaldo Domingos, presidente da DSOP Educação Financeira e da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin).





O especialista destaca a importância de o consumidor ter uma lista definida de produtos para evitar compras por impulso e gastos desnecessários. Domingos acrescenta que a participação em programas de fidelidade, por exemplo, pode resultar em descontos futuros:





— Outro passo importante é cadastrar-se em programas de fidelidade das farmácias e participar de programas de aquisição de medicamentos, bem como dos programas oferecidos pelos laboratórios (PBM). Essas iniciativas podem resultar em descontos e na acumulação de benefícios ao longo do tempo.









Como economizar nas compras de remédios





Consulta Remédios - O aplicativo, disponível para iOS e Android, compara preços de medicamentos em várias farmácias do Rio de Janeiro e, a depender do valor cobrado e da oferta, fornece cupons de desconto.





CliqueFarma - Permite consultas em redes de todo o Brasil, a partir do aplicativo, que funciona em aparelhos Android e iOS, incluindo o Estado do Rio. É possível encontrar diferença de até 70% entre diversas farmácias.





Buscapé - O programa, que pode ser baixado para iOS ou Android, facilita a busca pelos melhores preços de medicamentos em diferentes lojas e concede cupons de desconto na primeira compra em algumas redes de farmácias.





QualFarma - Compara preços de medicamentos em várias farmácias on-line por meio do aplicativo, além de indicar qual está mais próxima e qual tem a entrega mais rápida no seu endereço.





Drogasil - Oferece consulta e compra de medicamentos com fácil localização das lojas, por meio do aplicativo, disponível para iOS e Andoid.





Droga Raia - Permite acesso a programa de fidelidade para descontos em medicamentos, através do aplicativo, funcional para Android e iOS.





Pague Menos - O aplicativo, operacional tanto para Android quanto para iOS, facilita a busca por promoções semanais de remédios.





Drogaria São Paulo - Apresenta uma lista de promoções em medicamentos e outros produtos de saúde ofertados pela rede no aplicativo, disponível para iOS e Android.





Ultrafarma - Concede descontos para compras feitas pelo aplicativo, voltado para sistema operacional Android.





Drogarias Pacheco -Tem diversas ofertas exclusivas em compras realizadas pelo aplicativo, disponível para iOS e Android.





Farma Fácil - O programa de celular oferece descontos e ofertas em medicamentos por meio do aplicativo, disponível para dispositivos com sistema Android ou iOS.





Drogaria Venancio - Permite encontrar promoções de medicamentos através do aplicativo para celulares Android e iOS.









Para poupar





Além dos sites e aplicativos listados, vale sempre estar atento a alguns pontos, que podem aliviar o bolso: Um dos principais meios de economizar na compra de medicamentos é participar dos programas de fidelidade das farmácias. Com o acúmulo de pontos, é possível obter produtos ou descontos. Os medicamentos genéricos são uma ótima opção para economizar, já que têm a mesma eficácia dos remédios de marca, mas são mais baratos. Em alguns casos, também pode ser mais vantajoso comprar medicamentos em grandes quantidades, porque as farmácias costumam oferecer descontos para compras maiores.