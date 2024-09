PROTEJA SEU PATRIMÔNIO: RASTREADOR E BLOQUEADOR VEICULAR - FALE COM KELTON (88) 99975.7272

O Rastreador e Bloqueador dispõe de função exclusiva com o bloqueador veicular inteligente, A função principal do Bloqueador Veicular é a imobilização do veículo em casos de furtos ou roubos, possibilitando a recuperação imediata.









Como funciona o rastreador e bloqueador veicular:





Uma vez instalado o Rastreador no veículo do cliente, disponibilizamos um usuário e senha do nosso sistema de rastreamento em tempo real ou aplicativo de Celular Android e Iphone, para que o mesmo possa monitorar, localizar e Bloquear o seu veículo de forma remota através da tecnologia GPS/GPRS em conjunto com o Software.





Todo o procedimento de Bloqueio e executado via internet através de um simples comando remoto.





Facilidade no envio de comandos do Bloqueador veicular





Envio de comandos, remotamente, através de SMS. Após executar comandos o equipamento envia também resposta de confirmação de execução via SMS.





Dinamismo na operação





Por meio do aplicativo, pode ser operado com qualquer operadora telefônica celular GSM, permitindo a utilização com qualquer plano seja: pré pago e pós, configuradas de forma muito rápida e simples.





Aplicação do Rastreador e Bloqueador veicular:





Carros, motocicletas, caminhões, embarcações, ônibus, reboques, carretas, máquinas, entre outros.





Quer saber mais sobre o rastreador e bloqueador veicular? Basta entre em contato através do número: Contato: (88) 9 9975.7272 / Falar com Kelton





Detalhe: Fazemos uma demonstração de como funciona o sistema de rastreamento e bloqueio do veículo (sem ônus).