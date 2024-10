Bolsonaro pede anistia para presos envolvidos em atos de 8 de janeiro

O ex-presidente comentou sobre as dificuldades enfrentadas por essas famílias, referindo-se a elas como “órfãos de pais vivos”.





O ex-presidente Jair Bolsonaro retomou as discussões sobre a anistia para aqueles envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Neste domingo (13), Bolsonaro utilizou suas redes sociais para reafirmar seu apoio à medida, compartilhando um vídeo que destaca o relato de uma mulher cujo marido teria deixado o Brasil para escapar da prisão devido à participação nos atos contra o governo federal.





No vídeo, a mulher explica que seu marido viajou para Brasília em 2023, alegadamente para devolver um carro alugado, e acabou por se envolver nos tumultos ocorridos nas dependências dos Três Poderes. Ela também destaca as dificuldades enfrentadas por sua família após ele ter deixado o país, mencionando que cuida sozinha dos seis filhos do casal e que parte dos bens familiares foram bloqueados pela Justiça.





O ex-presidente comentou sobre as dificuldades enfrentadas por essas famílias, referindo-se a elas como “órfãos de pais vivos”. Ele chamou a atenção para o que qualificou como injustiça cometida contra essas pessoas, e expressou o desejo de mobilizar o Congresso Nacional em favor da anistia. “Vamos todos, junto ao Congresso, nos empenharmos pela anistia dos presos políticos de 08 de janeiro”, declarou Bolsonaro por meio de suas redes sociais.





Atualmente, um projeto de lei que visa anistiar aqueles presos em decorrência dos eventos de 8 de janeiro tramita na Câmara dos Deputados. O projeto está sendo avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob a presidência de Caroline de Toni, do Partido Liberal de Santa Catarina. Embora o projeto ainda esteja em fase de análise, ele já gera debates significativos tanto no meio político quanto na sociedade.





