Trabalhadores formam filas quilométricas para cancelar contribuição sindical, medida defendida pelo governo Lula

Bandeira da gestão federal, aplicação não conta com adesão popular; multidão forma filas há dias em São Paulo.

A contribuição sindical —bandeira tão defendida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)— tem gerado uma intensa mobilização entre trabalhadores de São Paulo, que formam filas quilométricas na Liberdade, centro da cidade, para entregar cartas de oposição ao desconto. No caso deles, o desconto aplicado atualmente é de 2%.





O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa) estipulou o período de entrega do documento de oposição entre 21 e 25 de outubro, aceitando a entrega presencial e online. Contudo, relatos de problemas no site aumentaram o número de pessoas que precisaram comparecer ao local, formando filas que se estendem por diversos quarteirões.





Nesta sexta-feira (25), o Sitraemfa passou a distribuir senhas, gerando duas filas: uma para os portadores de senha e outra para quem não tinha. Segundo o sindicato, o site foi restabelecido, mas trabalhadores relatam que dificuldades persistem. Na quinta-feira (24), um tumulto se formou quando trabalhadores tentaram acessar o prédio, levando o sindicato a fechar os portões e a chamar a Polícia Militar, que permaneceu no local para conter a multidão.





O Sitraemfa notificou ainda que houve uma tentativa de invasão e atribuiu as longas filas à alta demanda, uma vez que a instituição representa cerca de 40 mil trabalhadores na capital e no interior do estado.





Via portal Conexão Política