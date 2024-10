UFC tem concurso público para professor com salários de até R$ 10 mil

O salário varia entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, a depender da área. Vagas são para unidades em Fortaleza, Itapajé e Russas.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou edital de concurso público para professores nas unidades de Fortaleza, Itapajé e Russas. São 14 vagas efetivas para áreas como arquitetura, jornalismo, engenharia, gastronomia e administração. O salário pode chegar a R$ 10.481.64, segundo o edital





As inscrições começam nesta terça-feira (1º) e seguem até 21 de outubro, pelo e-mail de cada área correspondente, segundo descrito no edital. Os valores da inscrição variam entre R$ 76,17 e R$ 262,04.





Confira a lista de vagas por cidade





Campus Fortaleza: Projeto Urbanístico e Planejamento Urbano e Regional (1 vaga); Expressão Gráfica Aplicada a Projetos em Engenharia (1 vaga); Gestão de Pessoas (2 vagas); Fotografia (1 vaga); Poéticas Pedagógicas Afrodiaspóricas e Indígenas em Dança (1 vaga); Poéticas Pedagógicas e Criação em Dança: Percursos da Diversidade (1 vaga); Poéticas do Movimento: Técnicas, Criação e Abordagens do Ensino em Dança (1 vaga); Tecnologia Têxtil e do Vestuário (1 vaga); Gastronomia, Empreendedorismo, Gestão e Sustentabilidade (1 vaga); Jornalismo, Tecnologia e Imagem (1 vaga); Práticas Poéticas e Pedagógicas em Visualidades da Cena (1 vaga);





Campus Itapajé: Programação e Metodologias (1 vaga).





Campus Russas: Engenharias I (Engenharia Civil) (1 vaga)





Vencimentos por títulos





Assistente - A: com titulação de mestre, no regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, percebendo remuneração de R$ 3.046,99 (três mil e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos);





Assistente - A: com titulação de mestre, no regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva (40h/DE), com proibição de exercer outra atividade remunerada pública ou privada, percebendo remuneração de R$ 7.312,77 (sete mil, trezentos e doze reais e setenta e sete centavos);





Adjunto - A: com titulação de doutor, no regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva (40h/DE), com proibição de exercer outra atividade remunerada pública ou privada, percebendo remuneração de R$ 10.481,64 (dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).





Jornada e provas





O candidato precisa ser graduado na área de interesse. Depender da área é necessário ter mestrado ou doutorado. Jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais de trabalho. A seleção será feita por meio de prova objetiva, subjetiva, didática e prática-oral.





Os candidatos ainda vão defender um projeto de pesquisa e passarão pela avaliação de títulos antes do resultado.





