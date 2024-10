HOMICÍDIO A BALA FOI REGISTRAD EM SOBRAL

Um homem foi morto nas proximidades do Posto Trevo, em Sobral, por volta das 2h30 desta quinta-feira(03). De acordo com informações repassadas à polícia, indivíduos em um veículo de modelo não identificado passaram pela vítima e dispararam várias vezes. A vítima, identificada como Ubiratan da Costa, de 39 anos, era residente do bairro Cohab 1, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 80 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews