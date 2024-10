Haddad anuncia que dois mil sites irregulares de apostas serão retirados do ar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (03) que o governo federal pretende banir cerca de dois mil sites de apostas irregulares a partir de 11 de outubro. O anúncio foi feito durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros.





As plataformas serão bloqueadas e se tornarão inacessíveis no Brasil, independentemente da nacionalidade do usuário, desde que ele esteja no território nacional.





Haddad explicou que a “lista positiva” — composta por marcas e domínios que solicitaram autorização para operar no mercado de apostas de quota fixa no país — publicada na terça-feira (1º/10) corresponde a apenas 10% do total de plataformas que serão proibidas no Brasil.





Anteriormente, o Ministério da Fazenda estimava que cerca de 600 sites ilegais precisariam ser bloqueados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).





As operadoras deverão desativar os sites a partir de 11 de outubro, sendo que os apostadores terão até o dia 10 para resgatar seus saldos.





Gazeta Brasil