POLÍCIA FEDERAL DESMONTA ESQUEMA de compra de votos nas Eleições de 2024 no Ceará

Operação Mercato Clauso revela ação de grupo criminoso para influenciar eleições municipais no Ceará.

A Polícia Federal, com o apoio da Promotoria Eleitoral de Canindé, deflagrou nesta sexta-feira (4/10), a Operação Mercato Clauso, com o objetivo de garantir a lisura do processo eleitoral e impedir a influência de grupos violentos nas eleições municipais de 2024. Na ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Canindé e Choró.





A investigação teve início após denúncias que revelaram a existência de um suposto esquema voltado para a compra de votos, envolvendo um grupo criminoso organizado. Esse grupo, composto por familiares e associados, estaria oferecendo vantagens materiais e financeiras, com indícios da utilização de recursos ilícitos oriundos de contratos fraudulentos com entes públicos, para financiar campanhas eleitorais.





Em paralelo, a Polícia Federal apreendeu R$ 600 mil em espécie com um indivíduo vinculado ao grupo, dinheiro esse que supostamente seria usado para a compra de votos. Em seguida, os depoimentos, apreensões e relatórios policiais indicam que o grupo tentou influenciar o processo eleitoral em outros municípios do estado.





Com a deflagração da Operação Mercato Clauso, a Polícia Federal busca aprofundar a coleta de provas e apurar a extensão do envolvimento desse grupo nas eleições municipais, além de assegurar a integridade do processo democrático e impedir o abuso de poder econômico nas eleições municipais. As investigações continuam, e novos detalhes poderão emergir sobre a possível influência nas eleições de Canindé e outros municípios.





A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do processo eleitoral e a importância de combater práticas que possam comprometer a legitimidade das eleições. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do canal de comunicação “Comunica PF” na Internet.





Polícia Federal