VIOLÊNCIA DESENFREADA: Terceira semana de outubro em Sobral começa com homicídios e tentativas de homicídio

Só na segunda-feira (21) foram dois homicídios e uma tentativas de homicídios.

A terceira semana de outubro em Sobral começou com dois crimes de homicídios e duas tentativas de homicídio. Só nessa segunda-feira (21) foram registrados dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Já na manhã desta terça-feira (22), por volta das 9h, um homem identificado como Zé Carlos, sofreu uma tentativa de homicídio na rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José 2.





De acordo com informações, quatro homens em duas motocicletas abordaram a vítima e dispararam vários tiros no Zé Carlos. Na fuga, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), iniciou diligências e conseguiu interceptar um dos suspeitos na rua Padre Franzone bairro Padre Palhano. Na abordagem o indivíduo foi baleado, imobilizado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).





As ocorrências da segunda-feira começaram à tarde, por volta das 14h, no bairro Tamarindo quando um homem identificado como Paulo Victor Pastora, 26, foi atingido por vários tiros efetuados por dois indivíduos. De acordo com informações, a vítima caminhava em um beco quando foi surpreendida pelos suspeitos que estavam em uma motocicleta. Paulo Victor, que morreu no local, faria 27 anos no dia 30, estava em liberdade condicional e usava tornozeleira eletrônica.





O segundo homicídio aconteceu à noite na Rua da Paz no bairro Sumaré por volta das 19h, quando um jovem identificado por Carlos Borges da Cunha Filho foi baleado com três tiros na cabeça por dois homens que usavam uma motocicleta. Testemunhas relataram que os criminosos entraram na residência da vítima e a executaram. O jovem ainda foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral em estado grave, mas não resistiu e morreu momentos depois.





Ainda na mesma noite, por volta das 20h, criminosos usando um automóvel branco passaram no estacionamento do Centro Universitário Uninta e efetuaram vários disparos aleatoriamente causando pânico. De acordo com informações uma pessoa foi atingida sem gravidade.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso