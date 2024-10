Policial morto por atirador em Novo Hamburgo tinha filho de 45 dias

Um homem de 45 anos matou três pessoas e feriu outras nove a tiros em Novo Hamburgo, na Rio Grande do Sul, por volta das 23h de terça-feira (22). Nesta quarta-feira (23), a Brigada Militar (BM) cercou o atirador, identificado como Edson Fernando Crippa, que se escondeu em uma casa onde a polícia havia recebido uma denúncia de maus-tratos contra idosos. Crippa foi encontrado morto.





O policial morto, Everton Kirsch Júnior, tinha 31 anos e estava na corporação desde 2018. Recentemente, se tornou pai. Ele deixa o filho, um bebê com 45 dias, e a esposa.





Um homem de 45 anos matou três pessoas e feriu outras nove a tiros em Novo Hamburgo, na Rio Grande do Sul, por volta das 23h de terça-feira (22). Nesta quarta-feira (23), a Brigada Militar (BM) cercou o atirador, identificado como Edson Fernando Crippa, que se escondeu em uma casa onde a polícia havia recebido uma denúncia de maus-tratos contra idosos. Crippa foi encontrado morto.





O policial morto, Everton Kirsch Júnior, tinha 31 anos e estava na corporação desde 2018. Recentemente, se tornou pai. Ele deixa o filho, um bebê com 45 dias, e a esposa.





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), comentou sobre o ocorrido e prestou uma homenagem à vítima nas redes sociais. "O soldado Everton, com apenas 31 anos, deu sua vida para proteger a sociedade gaúcha. Ele era esposo, pai de um bebê de 45 dias e, acima de tudo, um herói. Que sua coragem e dedicação nunca sejam esquecidas. Meus sentimentos à família e o desejo de rápida recuperação aos feridos", escreveu ele em um post no X.





Quem são as vítimas do atirador de Novo Hamburgo?

Segundo a Polícia Civil, as vítimas fatais são o pai do atirador, Eugênio Crippa, de 74 anos, o irmão Everton Crippa, de 48 anos, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. O pai e o policial morreram no local; o irmão, no hospital.





Entre os feridos estão seis policiais, um guarda municipal, além da mãe e cunhada. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Dois policiais, a mãe e a cunhada estão em estado grave.





Como aconteceu o tiroteio em Novo Hamburgo?





De acordo com a Brigada Militar, o suspeito dos crimes reagiu a uma abordagem policial depois que uma guarnição foi até o imóvel para verificar uma denúncia de maus-tratos contra idosos. O casal estaria sendo impedido de sair de casa pelo filho.





O atirador, Edson Fernando Crippa, é o filho que estaria submetendo os pais a cárcere privado. Logo que viu os policiais, ele atirou com uma arma de fogo contra eles a partir da frente do imóvel. Agentes foram feridos. Ainda durante a ação, Crippa teria abatido dois drones usados na operação.





À RBS TV, o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo, Alexandro Famoso, afirmou que as tentativas de negociação acontecem “a todo momento”.





“Tentamos conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele não responde a nenhum contato que estamos tentando fazer com ele. A única forma de resposta é através de disparos”, diz o tenente-coronel.





Fonte: O Globo