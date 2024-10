Oposição pede que Polícia Federal investigue "acidente doméstico" de Lula

A mal explicada queda do presidente Lula, no sábado (19), virou um requerimento da oposição para que a Polícia Federal investigue o que de fato ocorreu, após as diferentes versões plantadas pelo Planalto. A iniciativa é do deputado Evair de Melo (PP-ES), intrigado com a “falta de clareza” sobre os fatos. “A necessidade de investigação detalhada surge a partir de indícios de que a comunicação oficial a respeito do acidente pode ter sido manipulada”, diz o documento à direção-geral da PF.





Versões





Evair de Melo alega ser preciso saber o real estado de saúde de Lula, além de esclarecer se foi escorregão, pé de banco quebrado etc...





Hospital das estrelas





O deputado cobra investigação sobre uso de recursos públicos para Lula ser atendido e se tratar no caríssimo Sírio-Libanês. SUS? Nem pensar.





E a conta?





Ainda na tarde desta terça (22), Lula voltou ao Sírio-Libanês para mais exames. O parlamentar do Progressistas quer reparação ao erário.





Nada a esconder





“A clareza das informações é fundamental para a confiança da população”, disse Evair à coluna, ao cobrar transparência na apuração.





(Diário do Poder)