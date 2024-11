B4RBÁRIE! Veja momento em que homem mata e arranca a cabeça do próprio pai em praça pública; veja vídeo

O homem que matou o próprio pai a facadas e arrancou a cabeça dele na manhã da terça-feira (19) em Natal, teve sua prisão mantida após a audiência de custódia, que aconteceu nesta quarta-feira (20).Um vídeo da ação está viralizando nas redes sociais e mostra grau de violência e atrocidade cometido por um homem que tem o histórico de usuário de drogas.





O crime horrendo que chocou a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, foi praticado por Victor Wander Ribeiro de Souza Silva, de 31 anos, acusado de assassinar brutalmente seu pai, Wanderli Ribeiro de Souza, em uma praça no bairro Potilândia.





De acordo com relatos de testemunhas, o ataque ocorreu por volta das 11h, quando Victor desferiu golpes de facão em direção ao pai. A cena, classificada por muitos como digna de um filme de terror, culminou em um ato ainda mais macabro: ele arrancou a cabeça do próprio pai e a escondeu em uma mochila antes de fugir. O pânico tomou conta dos civis que estavam presentes, e a brutalidade da cena deixou todos perplexos.





Após o crime, o suspeito tentou escapar em direção à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), carregando a mochila que, além da cabeça de seu pai, continha armas brancas e um galão de gasolina. A rápida resposta da Polícia Militar foi crucial para sua captura. No momento da prisão, Victor resistiu e, em um ato desesperado, disparou rojões contra os policiais, que, em legítima defesa, acabaram por balear o suspeito na perna.





A aspirante Thais, que participou da operação, contou em coletiva que, “Conseguimos êxito na captura do indivíduo, e ele foi encaminhado para a UPA para os procedimentos. Ele estava com uma mochila que continha a cabeça do pai, além de armas brancas e um galão de gasolina.” As evidências apresentadas pela polícia reforçam a gravidade e a imprevisibilidade da situação.





Victor Silva foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento na Cidade da Esperança, onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Em sua defesa, ele alegou ter agido em “legítima defesa”, mas não conseguiu explicar o motivo pelo qual arrancou a cabeça de seu pai e fugiu com ela.





O corpo de Wanderli foi transportado para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para passar por necropsia, e a comunidade se vê diante de questões perturbadoras sobre a saúde mental de Victor. O que teria levado um filho a cometer tal ato contra seu próprio pai? As autoridades agora enfrentam a difícil tarefa de investigar a fundo essa tragicomédia familiar, enquanto Natal tenta se recuperar de tamanha brutalidade.





A cidade, que até então vivia sob a calmaria rotineira, agora carrega o peso de uma tragédia que desafia a lógica e a compreensão. Peritos do Instituto de Criminalística já atuam no local do crime, enquanto as autoridades se preparam para um longo processo investigativo. Resta à sociedade se perguntar: até onde pode chegar a relação entre um pai e um filho quando a sombra da violência se instala?









