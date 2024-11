CAOS EM SOBRAL: moradores de nove bairros sofrem com falta d´água

Moradores de alguns destes bairros reclamam que já são cinco dias sem água.

Um problema elétrico ocorrido no reservatório Piçarreira, de distribuição de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae), localizado na rua Pedro Aguiar Carneiro, no bairro Domingos Olímpio, está afetando nove bairros de Sobral. A interrupção do abastecimento ocorreu no domingo (17) e em nota, o Saae afirmou que seria normalizado em 96 horas, o que não aconteceu até o presente momento.





De acordo com informações de pessoas que moram próximo ao reservatório, por causa do problema elétrico, à noite a água transborda e causa um vazamento de grandes proporções ao ponto de alagar as ruas, enquanto muitos estão sem o precioso líquido. Imagens do desperdício foram postadas em grupos de whatsapp pelos moradores.





Os bairros afetados são: Cidade José Euclides (Terrenos Novos), Cidade Pedro Mendes Carneiro, Colinas, Conviver, Domingos Olímpio, Junco, Juvêncio de Andrade, Nova Caiçara, Parque Silvana, Renato Parente e Vila União.





Já nesta quarta-feira (20) o Saae soltou outra nota informando a persistência do problema e que os bairros Vila União, José Euclides, Caiçara e Pedro Mendes Carneiro serão excepcionalmente abastecidos por carros-pipas.





Moradores de alguns destes bairros reclamam que já são cinco dias sem água e que apesar de estarem sendo atendidos por carros-pipas o abastecimento não é suficiente para atender a demanda. Em um grupo de whatsapp um morador dos Terrenos Novos relatou que o desabastecimento de água está prejudicando, inclusive, empresários que estão sem trabalhar por falta de água.





A assessoria de imprensa do Saae não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos